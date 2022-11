Venezia: commozione per la morte di Chompo, amato gatto di Cannaregio

C’è commozione in Calle dei Muti a Cannaregio per la scomparsa di Chompo, uno dei gatti veneziani più amati da residenti della zona e turisti. Da quattordici anni una presenza stabile sul ponte dei Muti con i genitori, tanto che per i più era diventato semplicemente il ponte dei gatti.

Una vicina ha preparato un necrologio per ricordarlo. “Era amato da tutti. Questa mattina ho visto che qualcuno aveva portato dei fiori, mi sono un po’ commossa” commenta Cecilia Tonon.

Nonostante fosse malato e nell’ultimo periodo le forze venissero sempre meno, anche nei suoi ultimi giorni di vita, Chompo non esitava a mettersi in posa non appena qualcuno gli si avvicinava con la macchina fotografica.