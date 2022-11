Anziano di Cinto Caomaggiore scomparso, l’allarme lanciato dalla sua badante

È stato visto l’ultima volta di fronte alla chiesa di Chions. Poi, per ore, silenzio. Alle 18 di sabato sono scattate le ricerche per trovare Raffaele Conserva. L’uomo, che vive a Cinto, compirà tra poco 86 anni.

Sabato alle 9 era a Chions insieme alla badante. È stata proprio la badante, allarmata per la lunga assenza dell’uomo, ad avvisare preoccupata i carabinieri di Portogruaro.

In accordo con la Procura di Pordenone e su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia diffone la foto della persona scomparsa per cui sono in alto le ricerche.