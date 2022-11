Via Piave, tombino contro la vetrata del Chicken Fly, i ladri tentano la spaccata

Prendono un tombino e lo tirano contro la vetrata blindata del Chicken Fly, locale che affaccia su via Piave all’angolo con via Monte Nero, a due passi da dove ieri il questore, Maurizio Masciopinto, ha incontrato i cittadini.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, in una zona, quella di via Piave, in questo momento sotto ai riflettori delle forze dell’ordine oltre che dei cittadini, stufi e stanchi del degrado e della criminalità, ma soprattutto dello spaccio.

La polizia Locale ha provveduto a risistemare il tombino, mentre i malviventi non sono riusciti a entrare, dal momento che le porte sono massicce proprio per evitare scorribande e spaccate