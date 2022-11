Bonus 110 per cento nelle case comunali, sopralluogo al Pertini

Sopralluogo dell’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, accompagnato dal presidente di Insula, Paolo Dalla Vecchia, al primo cantiere “Superbonus 110” di via Gavagnin, a Mestre, nel rione Pertini

I lavori, che sono iniziati il 29 agosto e termineranno entro marzo del 2023, e comprendono la realizzazione del cappotto termico, la coibentazione tetto, la sostituzione integrale degli infissi, delle caldaie e installazione di un ascensore esterno per ogni blocco, rendendo così interamente accessibili anche gli appartamenti ai piani superiori. L’importo dell’intervento ammonta a 2 milioni di euro, dei quali 220.000 a carico del Comune, che verranno spesi per realizzare ulteriori opere complementari.

Il cantiere darà anche l'occasione per riordinare il sistema di antenne e per modificare il colore degli edifici, utilizzando colori chiari, nel rispetto delle buone norme per il risparmio energetico e per meglio valorizzare l’opera di manutenzione straordinaria che si sta compiendo.

«Abbiamo avviato un piano ambizioso e complesso – ha sottolineato Venturini - per cogliere l'opportunità offerta dal ‘bonus 110%’ nel contesto delle abitazioni pubbliche del Comune di Venezia: questi due edifici sono stati il banco di prova per testare il meccanismo amministrativo-operativo e, visto l'esito positivo, lo replicheremo su tanti altri condomini della Terraferma e del Lido. I vantaggi sono molteplici ed evidenti: siamo davanti alla più grande operazione di sistemazione del patrimonio residenziale pubblico veneziano degli ultimi 30 anni. Mi preme soprattutto sottolineare, visto il momento di grossa difficoltà economica per molte famiglie, che questi interventi, una volta terminati, consentiranno ai residenti di vedere notevoli risparmi sui costi di riscaldamento e gestione degli alloggi, con grande miglioramento anche sotto il profilo ambientale».

L’intervento sarà replicato sulle altre palazzine oggetto di "bonus 110" del Rione Pertini distribuite tra le vie Gavagnin, Ponti e Vian per un totale di 17 condomini e 323 alloggi. Altri interventi con il Bonus 110 sono previsti su ulteriori 46 condomini della Terraferma e 8 del Lido, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.