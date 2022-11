A spasso per le calli di Venezia con una pecora al guinzaglio

Non bastassero le decine di migliaia di “umani” che da mesi affollano Venezia al limite di ogni tolleranza, mandando in tilt i servizi pubblici, in quest’ennesimo sabato super affollato c’è anche chi ha pensato di portarsi appresso al guinzaglio, una pecora.

Una bellissima pecora bianca con tanto di pannolone per non sporcare in giro… Ma pur sempre una pecora in mezzo al marasma turistico di Venezia: animale peraltro ricercatissimo dagli altri turisti per un selfie da postare subito sui social. Un circo.

Queste foto sono state scattate all’ora di pranzo di sabato 5 novembre in Strada Nuova, una delle vie principali della città: ma la coppia e l’animale sono stati avvistati un po’ ovunque in giornata.

A gettare luce sullo strano avvistamento ci ha pensato l’assessore Costalonga: «La signora che accompagna la pecora gira l'Europa nell'intento di sensibilizzare il parlamento europeo perché manca una precisa definizione giuridica di “animale d’affezione”, sono al suo fianco in tutti i sensi»