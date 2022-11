Il questore in via Piave a Mestre, ascolta i problemi da chi ci vive

In fila per parlare con il questore. Venerdì pomeriggio il questore Maurizio Masciopinto è tornato in via Piave, per incontrare i cittadini sul camper della polizia e ascoltare i problemi di chi risiede nella zona rossa degli accoltellamenti e ogni giorno deve confrontarsi con spacciatori e sbandati. (Marta Artico)

06:08