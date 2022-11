Via Piave a Mestre, il questore ascolta i problemi di spaccio e vivibilità

In fila per parlare con il Questore. Venerdì il questore Maurizio Masciopinto è tornato in via Piave, per incontrare i cittadini sul camper della polizia e ascoltare i problemi di chi risiede nella zona rossa degli accoltellamenti e ogni giorno deve confrontarsi con spacciatori e sbandati.

In tanti sono rimasti fila, in attesa di poter entrare e parlare dieci minuti con lui. Presenti molti semplici residenti e rappresentanti dei comitati e del gruppo lavoro via Piave. Ma anche l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce e parte della municipalità di Mestre con il presidente Cosimo Carlieri, titolare del locale Ai Folli, è arrabbiato: «Le vie sono tante, le strade sono buie, le volanti passano ma nessuno ferma le persone. Ogni sera qui accade di tutto».

Il questore in via Piave a Mestre, ascolta i problemi da chi ci vive

Giovanna Luzzi, abita in una strada dell'area rossa: La gente ha paura, è anziana, non esce, rimane in casa e teme di essere riconosciuta e che ci siano ritorsioni. Al Questore chiedo di tornare a far valere i divieti di accesso ai non residenti in vigore quando c'era la prostituzione, quando dalle 22 al mattino i non residenti non potevano transitare. In questo modo chi non abita e viene per spacciare, drogarsi e fare altro può essere controllato. Queste persone si annidano nelle laterali. E poi bisognerebbe limitare l'apertura di tutte le attività etniche, queste attività sono solo frutto di riciclaggio di denaro, non sono attività che lavorano. Qui il razzismo non c'entra, tutti sappiamo cosa accade. Come fanno a rimanere aperte queste attività?»

Antonella Zentilini, invece, abita nella zona di via Fogazzaro, e racconta di cosa avviene nella palazzina rossa vicino a dove risiede: «Da noi c'è persino una donna che si siede e vende cibo per la strada agli extracomunitari».

Giampaolo Conte abita in via Pave, zona Giaridinetti: «Al questore chiediamo sicurezza sicurezza e sicurezza ancora. Non ci sentiamo sicuri, vogliamo essere rassicurati».

Cosa fare? «Prima di tutto le pattuglie dovrebbero passare a piedi, questo potrebbe essere un deterrente».