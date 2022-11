Smog, da sabato 5 si torna al livello verde. Stop allerta

Migliora la qualità dell’aria in provincia di Venezia. Pioggia e vento di Scirocco hanno ridotto i livelli delle Polveri sottili e quindi rientra l’allerta arancio che impattava su 122 mila veicoli in provincia. Da domani, sabato 5 novembre e fino al nuovo bollettino Arpav, torna il livello zero. Semaforo verde ai veicoli Euro 4 e 5, fermi solo quelli più datati e le non catalitiche, oramai poche, in circolazione.