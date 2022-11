Una sedia e uno specchio, al via la campagna antiviolenza dell’Usl 4

Una sedia rossa e uno specchio su cui è riportato il messaggio “Tu sai quanto vali, guardati!”. Giovedì mattina nella sede del distretto sociosanitario dell’Usl 4, il direttore generale Mauro Filippi e l’amministratore della Fondazione Ferrioli Bo Onlus, Roberto Bellio, hanno avviato la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che “entrerà” nelle strutture pubbliche e private, e negli istituti scolastici, del Veneto Orientale.

«Il messaggio nasce dalle stesse utenti del centro antiviolenza» spiega Roberto Bellio «persone che sono state vittima di aggressioni, di parole ed atteggiamenti che vanno ad eliminare la loro autostima, l’immagine di se stesse, e che si palesa nel modo più traumatico quando si guardano allo specchio. Per questo motivo abbiamo stampato su adesivo il messaggio con il contatto telefonico del centro antiviolenza, in modo che questo possa essere esposto ovunque ci sia uno specchio».

Gli adesivi sono in distribuzione in tutte le strutture del Veneto orientale. «Da anni l’Usl 4 collabora con il centro Antiviolenza ed antistalking “La Magnolia” gestito dalla Fondazione Ferrioli Bo Onlus» dichiara il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi «Il messaggio “Tu sai quanto vali, guardati!” vuole essere positivo, di rinforzo, punta a far reagire e vittime di violenza e a rivolgersi a chi le può aiutare, come ad esempio passando per le strutture dell’Azienda sanitaria, il pronto soccorso o le sedi dei consultori territoriali le quali avviano a loro volta uno protocollo specifico per aiutare e proteggere queste persone, oppure contattando il centro antiviolenza La Magnolia il cui numero di telefono viene indicato nello stesso adesivo».

«Il 25 novembre, Giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne» conclude Filippi «all’ospedale di Portogruaro faremo il punto della situazione su questo argomento con la presenza di istituzioni e delle forze dell’ordine».