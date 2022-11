Mestre, cigno decapitato al parco di San Giuliano

Uno spettacolo truce quello che si è presentato giovedì mattina, sotto agli occhi di chi portava a passeggio il cane o usciva per una corsa mattutina. Uno degli splendidi esemplari di cigno del parco di San Giuliano è stato trovato senza vita, vicino al nuovo ponticello, non lontano dal laghetto e poco distante dalla punta.

L’uomo ha avvertito le forze dell’ordine, perché lo portassero via. Probabilmente il cigno è stato attaccato da qualche animale, che lo ha colto alla sprovvista e lo aggredito, visto che gli manca completamente la testa e parte del collo. Forse, potrebbe trattarsi di una volpe, oramai diffusa.

In tanti sono rimasti colpiti, perché i mestrini sono molto affezionati ai cigni che nidificano nel polmone verde della città e poi lasciano il nido per girare lungo la laguna e talvolta arrivano anche in centro attraverso l’Osellino Marzenego. Fino a un paio di anni fa avevano anche un “papà” adottivo, il compianto Pierluigi Culotta, che li fotografava, contava e si assicurava stessero bene, documentando la riproduzione e la crescita.