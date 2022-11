Spaccio a Mestre, il questore Masciopinto: "Andrò in via Piave a parlare con i residenti"

Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, interviene sul problema dello spaccio di droga a Mestre e in particolare nell’area di via Piave dopo i cinque accoltellamenti che si sono verificati in dieci giorni: “Verrò in via Piave, voglio metterci la faccia per ciò che mi compete, e parlare con i residenti per capire che cosa possiamo fare insieme” (Video Furlan)

