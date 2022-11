Turismo lento a San Donà, inaugurato il pontile in legno e belvedere sul Piave

Inaugurato il pontile in legno e belvedere nella golena del Piave a San Donà. Oltre 600 mila euro per la struttura di 80 metri realizzata dal Bim (Consorzio Bacino imbrifero montano del Basso Piave): una struttura fortemente danneggiata dalla tempesta Vaia del 2018. Regione, Comune e Bim hanno lavorato in sinergia per quest'opera che è un inno al turismo lento e la valorizzazione della parco golenale.

Sarà un belvedere per ammirare il corso del fiume e attracco per house boat e imbarcazioni.

All'inaugurazione, accanto al sindaco Andrea Cereser, era presente l'assessore regionale alla Protezione civile Giampaolo Bottacin