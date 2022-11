Il questore nelle strade dello spaccio di Mestre: “Voglio incontrare i residenti”

“Sarò in via Piave per incontrare i residenti, non per dire che è tutto tranquillo, perché è evidente che se ci sono stati vari accoltellamenti in pochi giorni c’è un problema, non posso dire che è tutto sotto controllo, ma la situazione è perfettamente inquadrata dall’attività investigativa. Voglio fare personalmente questa cosa, voglio incontrare e spiegare ai cittadini quello che insieme possiamo fare. Voglio metterci la faccia e ragionare insieme a loro”. Così il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, interviene sulla situazione dello spaccio nella zona di via Piave e dopo i cinque accoltellamenti che, in dieci giorni, hanno insanguinato la città, in buona parte riconducibili alla guerra tra diversi gruppi che si contendono le piazze di spaccio in città.

Cinque accoltellamenti in dieci giorni non si erano mai visti a Mestre, come ammettono gli investigatori. Le indagini sono in corso. L’ultimo episodio risale a martedì sera, poco dopo le 18. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato ad una gamba nel sottopassaggio tra Mestre e Marghera durante un tentativo di rapina i cui contorni però sono ancora tutti da chiarire. Dopo essere stato accoltellato il ragazzo si è spostato in via Fratelli Bandiera dove è sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e dove è stato soccorso dai medici del Suem. Dopo essere stato medicato è stato portato in pronto soccorso, e dopo alcune ore è stato dimesso anche perché la ferita non era così grave come appariva in un primo momento. L’accoltellatore si è dileguato, e di lui per ora non si nulla.

Ad aprire le danze, domenica 23 ottobre, era stato l’accoltellamento di un uomo al parco della Bissuola, durante un festival di Street Food. Un paio di giorni dopo la rissa scoppiata in via Piave, con doppio accoltellamento, tra due gruppi di spacciatori nigeriani in conflitto tra loro. Poi altri due accoltellamenti nel fine settimana, in via Sernaglia, e infime la rapina conclusasi con l’accoltellamento a Marghera. L’ipotesi degli inquirenti è che a contendersi la piazza della droga siano gruppi rivali, tunisini e nigeriani, con tensioni però – che trovano riscontri anche nella comunità nigeriana – anche tra gli stessi nigeriani che si sono affrontati mercoledì scorso in via Piave.