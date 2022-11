A Dese c’è l’area logistica della discordia. Ecco gli interessi in campo

La logistica della discordia. Un’area che, secondo alcuni, potrebbe far inciampare il Comune perfino nel danno erariale. La zona al centro della questione è quella di Dese, ai confini con Marcon, dove il Comune di Venezia ha deciso di realizzare una grande area logistica e dove, nei mesi scorsi, si sono insediati il colosso dell’e-commerce, Amazon, con un deposito di smistamento e il magazzino l’In’s.

La miccia è stata accesa con l’intervento, approvato a luglio in consiglio comunale, del progetto presentato dalla Cromwell Property Group Italy Srl. La superficie di pavimento lorda massima realizzabile nei due interventi è di 23.600 mq più altri a 37.500 metri quadrati.

«Nonostante la sempre maggiore importanza che sta assumendo l’attività logistica, la normativa nazionale e, di conseguenza, quella delle amministrazioni comunali non contempla tra le cinque possibili destinazioni d’uso quella logistica. Per cui, ogniqualvolta si presenti la necessità di affrontare un provvedimento che abbia la finalità di autorizzare un insediamento per la logistica, si deve stabilire sotto quale destinazione urbanistica farlo ricadere», dice Gianluca Trabucco, consigliere comunale di Articolo 1, primo firmatario di un’interrogazione sostenuta anche da Pd e lista Terra e Acqua.

Non è una scelta da poco perché, a seconda della destinazione d’uso che si va a scegliere, cambiano gli oneri da corrispondere all’Amministrazione da parte di chi vuole realizzare l’intervento: per esempio la destinazione produttiva ha oneri molto minori rispetto a quella commerciale.

A luglio il consiglio comunale con i soli voti della maggioranza (dove comunque si è registrata qualche fibrillazione) ha dato il via libera ai due piani per l’attività logistica inquadrandola come una sotto categoria della destinazione produttiva. Ma perché per i due interventi di Cromwell Property Group Italy è stato necessario approvare la variante in consiglio comunale, mentre per Amazon e In’s ci ha pensato direttamente la giunta?

Gli uffici comunali, come emerge dagli atti dei due progetti, avevano opinioni piuttosto diverse sul tipo di destinazione d’uso da attribuire agli ultimi due interventi. È intervenuto, con un parere esterno, anche un consulente del gruppo a spiegare perché la destinazione d’uso corretta era quella produttiva e non commerciale. Un mese prima del voto del parlamentino locale, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza con la quale indica i criteri da seguire per stabilire in quale destinazione d’uso far ricadere l’attività logistica.

Fondamentale è la valutazione del carico urbanistico dell’intervento sul tessuto esistente (viabilità, parcheggi, smaltimento dei rifiuti, etc). Molte amministrazioni comunali tendono ad assimilare le aree logistiche a quelle commerciali, visto il viavai di traffico e disagi che producono.

«C’è uno studio sul carico urbanistico di questo intervento? E perché per Amazon e In’s per i quali ci piacerebbe sapere se la destinazione è commerciale o produttiva, non è stata necessaria la variante approvata in consiglio comunale?», si domanda Trabucco, «e soprattutto come opposizioni chiediamo di aprire un confronto, che possa portare anche alla modifica degli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, per stabilire dove possa essere realizzata l’attività logistica nel territorio del Comune di Venezia per evitare ulteriori provvedimenti ad hoc».