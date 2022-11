Venezia calcio, Andrea Soncin al posto di Ivan Javorcìc

Andrea Soncin è stato nominato allenatore ad interim del Venezia, dopo l'esonero di Ivan Javorcìc. Lo comunica il club lagunare.

Soncin, 44 anni, è il tecnico della Primavera del Venezia. Ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra negli ultimi cinque turni della stagione 2021/22 di Serie A, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

In precedenza, è stato collaboratore tecnico di Zanetti nella stagione 2020/21, in cui il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A.

Sotto la guida di Soncin, la Primavera è attualmente al quarto posto nel campionato Primavera, con cinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.