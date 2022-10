Smog, polveri sottili oltre i limiti, scatta l’allerta arancio. Ecco i veicoli vietati

Sforati i valori del Pm10, da domani, 1° novembre, scatta il livello di allerta 1 "Arancio".

Arpav ha comunicato che a partire da domani, martedì 1° novembre, scatta il livello di allerta 1, vale a dire il livello "Arancio" per la concentrazione di Pm10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 μg/m3).

In caso di allerta arancio ecco le conseguenze per il traffico.

Blocco sette giorni su sette, dalle 8.30 alle 18.30 per i seguenti veicoli:

1 . ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1;

2. autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2 ;

3. autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

4. veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Si tratta di una misura presa secondo quanto previsto dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano