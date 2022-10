Shopping di Ognissanti, centri commerciali aperti tra sconti e feste

Il primo novembre, sarà tutto aperto.Se da una parte le giornate di domani e mercoledì sono dedicate al “caro estinto”, ai defunti e alle visite nei cimiteri della città e della periferia, outlet e centri commerciali ne approfitteranno per stare aperti a oltranza, come avviene ormai da molti anni, tanto che il caso scoppierebbe se fossero chiusi. Ma anche molti supermercati e negozi, oramai, attendono le feste per lavorare.

E sono parecchi i negozi che cercheranno di recuperare una stagione per ora difficile, viste le temperature “estive”, in cui non si è venduto ancora molto. Specialmente i capi invernali.

TUTTO APERTO PER I SANTI

Primo novembre, giornata dedicata a “tutti i santi” e 2 novembre festa dei “morti” con la possibilità di fare shopping a oltranza. Il Centro Le Barche, nel cuore della città, sarà aperto, e chi rimane a Mestre potrà andare a fare un giro nel nuovo Coin, o nella terrazza del Bistrot Feltrinelli. Anche perché in piazzetta Coin fino a martedì c’è l’International Street Food, che sta portando migliaia di persone in centro.

DA MESTRE A NOVENTA

Il centro commerciale Le Porte di Mestre, che ha avviato un importante restyling, osserverà l’orario dalle 9 alle 21, zona food court aperta fino alle 21.30.

Aperto il centro commerciale Valecenter di Marcon, a due uscite di tangenziale, e l’ipermercato Rossetto, con orari regolari, come gli altri giorni della settimana.

L’Octoberfest alla Nave de Vero di Marghera, iniziata il 28 ottobre, proseguirà fino al primo novembre. Partecipano 4 birrifici e 4 food truck, il tempio dello shopping, dunque, ripropone feste importate dalla tradizione internazionale all’interno dei suoi spazi, per catalizzare clienti e giovani.

Paolo Zaffaina

Porte aperte, manco a dirlo, al Noventa Designer Outlet di Noventa di Piave, con orario 10 del mattino 20 della sera. Si prevedono molti arrivi, traffico e park pieni, non solo di locali, ma anche, come al solito, di turisti, che in questi giorni stanno ancora affollando le spiagge del Litorale, e che faranno un salto nel tempio dello shopping.