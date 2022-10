Mirano, la cartoleria Corò lascia dopo 35 anni di attività

Dopo 35 anni di onorato servizio al Quartiere Aldo Moro e alla città di Mirano con la loro storica cartoleria di via Paganini anche per i signori Gianni e Mariuccia Corò, accompagnati in questo lungo viaggio anche dai figli Arianna e Alessio e la nipote Viola, è giunto il momento dei saluti, avendo raggiunto il traguardo dell’agognata pensione.

Con un post sulla propria pagina Facebook hanno salutato amici e storici clienti «Siamo lieti di annunciare la nostra pensione! Abbracciamo i nostri clienti, i commercianti e il quartiere Aldo Moro per l’affetto dimostrato in tutti questi anni sentendoci parte di una grande famiglia! Con affetto Gianni e Mariuccia, Arianna, Alessio e Viola. Il negozio riaprirà dopo qualche giorno con una nuova gestione». Si contano a decine i messaggi di ringraziamento in risposta da parte di amici, conoscenti e clienti .

«Abbiamo lavorato duramente» ci racconta Mariuccia «35 anni fa eravamo i primi nel quartiere, intorno non c’era nulla. Non eravamo solo edicola e cartoleria ma avevamo il servizio fax, fotocopie e i libri di testo. Ricordo che con i libri di testo restavamo in negozio fino a tardi per smaltirli. In tutti questi anni abbiamo instaurato un bellissimo rapporto con il quartiere, ringraziamo di cuore tutti i clienti». «Tutti mi ricordano la disponibilità di papà che stava spesso oltre l’orario di apertura per servire i clienti anche dell’ultimo minuto» dice la figlia Arianna.

Ora l’esercizio è stato rilevato da un vicino di casa che proseguirà l’attività