Pienone a Mestre per l'International Street Food

C’è il panino polpo gourmet, con i tentacoli che escono dal sandwich, in salsa di basilico e patate bollite. E ancora alla piastra, alla pugliese, alla siciliana. Ma anche i piatti tipici della tradizione peruviana, dalle empanadas agli alfajores. L’area tra piazzetta Zorzetto, il mercato e il centro Le Barche, da venerdì si è trasformata in una food-court a cielo aperto, dove è possibile assaggiare le cucine del mondo, un po’ come ai vecchi tempi, quando per la festa di San Michele spuntavano bancherelle che vendevano cibo da tutte le parti. Dando un'occhiata alla quantità di gente arrivata, una scommessa riuscita. Video Artico

01:21