Festival delle idee: Umberto Galimberti, ecco cosa sono le emozioni e a cosa ci servono

Il filosofo e psicanalista riempie il Teatro Toniolo di Mestre per il Festival delle Idee, raccontando l'importanza della nostra parte irrazionale e non tecnica. Come si spiegano questi fenomeni? Ascoltate il suo racconto.

04:40