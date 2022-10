Residenti e commercianti uniti nei controlli di vicinato contro i ladri

Controllo di vicinato nella rete del commercio in centro, incontro in Comune voluto dall’assessore alla sicurezza, Walter Codognotto.

I titolari di attività commerciali e pubblici esercizi della città si sono ritrovati nel palazzo municipale assieme all’assessore e ai vertici delle forze di polizia: il comandante dei carabinieri, Daniele Brasi, della guardia di finanza, Giuseppe Santucci e della polizia locale sandonatese, Paolo Carestiato.

Non solo i furti ma anche le truffe

Sul tappeto, vari temi attinenti la sicurezza in ogni frangente, tra cui furti e rapine, ma anche le truffe on line di cui sono stati vittime molti commercianti in città. Nessun allarme sicurezza, ma la volontà di rafforzare la collaborazione tra i commercianti e l’amministrazione comunale quindi le forze di polizia che sono operative nel basso Piave. Il punto di partenza è la videosorveglianza, ritenuta fondamentale anche per le attività private perché gli occhi elettronici sono una garanzia nella formulazione delle prove e nelle indagini precedenti per cercare gli autori dei reati.

Ecco come intervenire

«L’incontro ha avuto come obiettivo quello di rafforzare la rete commerciale del controllo di vicinato», spiega l’assessore Codognotto, «perché molti titolari di attività in centro ci hanno rappresentato i loro problemi e hanno chiesto dei consigli in merito alle varie casistiche possibili. Ci sono stati prospettati vari episodi, come un ladro chiuso in un negozio che potrebbe rivalersi denunciando il sequestro di persona».

«In questi casi è possibile fermare chi ha rubato, ma non certo percuoterlo, se non per legittima difesa. Fermarlo e attendere le forze di polizia. Sono tutte casistiche affrontate, ma l’importante è sempre chiamare le forze di polizia appena possibile, evitare di farsi giustizia da soli, mettendo a repentaglio delle vite».

I testimoni

Tutti aspetti affrontati nel corso della serata con testimonianze dei commercianti stessi che hanno posto domande precise.

«È stato un incontro utile», ha detto Nicola Stevanato, titolare con il fratello Manuel della omonima gioielleria in corso Trentin, «che ci ha permesso di affrontare varie tematiche. Il problema è che spesso noi come le forze di polizia abbiamo le mani legate».

«E se fermiamo ad esempio un ladro con il bottino in mano e questo poi lo getta a terra al momento dell’arrivo delle forze di polizia, rischia di farla franca. Ci sono poi quelli della questua insistente, che entrano e pretendono l’elemosina, altro problema diffuso. La collaborazione con il Comune e le forze di polizia è in ogni caso garantita da parte nostra».

La guardia di finanza ha affrontato diffusamente il tema delle truffe on line, le facili proposte di acquisti a prezzi impossibili, la mancanza di garanzie al momento delle compravendite in rete che sortiscono infine grandi fregature.