Ecco le Mele in Gabbia, tutta la dolcezza dell'autunno. Angela spiega come si fanno

A Noale la pasticceria Zizzola è conosciuta ovunque per la bontà delle sue "mele in gabbia" un dolce antico tipico dell'autunno. Angela spiega a Marta Artico come viene preparata questo specialissimo dolce stagionale

01:36