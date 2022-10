Carabinieri, la protagonista del Calendario dell'Arma 2023 è la Natura

Un calendario per collezionisti. Anche a Mestre il generale dell'Arma Nicola Conforti ha presentato l'edizione 2023 del calendario storico, ideato dalla Armando Testa, assieme alla Agenda 2023 della Benemerita. Iniziativa che a livello nazionale conta come testimonial Amadeus. La protagonista quest'anno è la Natura, da sempre tra le priorità assolute dell’Arma. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili, […].

In un contesto in cui l’ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l’edizione 2023 è stata interamente dedicata alla tutela ambientale. Impegno confermato a Mestre anche dal generale Conforti, nuovo comandante provinciale dell'Arma veneziana. (video Pòrcile)

03:08