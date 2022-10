Intitolazione negata a Tina Anselmi della nuova scuola. Il sindaco attacca: “Uso elettorale del nome”

“Il nome di Tina Anselmi usato impropriamente dalla sinistra per fini esclusivamente elettorali”: lo sostiene il sindaco di Marcon Matteo Romanello, che ha appena lasciato la Lega, intervenendo nel dibattito sull’intitolazione negata della nuova scuola a Tina Anselmi, a favore di Piero Angela.

“Trovo incredibili le prese di posizione del Pd veneziano a seguito di interventi arrivati da tutti gli esponenti di partito, da Zottis a Montanariello per finire con Fassino”, tuona Romanello, “Questi comportamenti confermano a pieno la nostra visione. La nostra istanza di ritenere il nome di Tina Anselmi come "donna politica" di assoluto valore e altissimo profilo ma allo stesso tempo usata come tema elettorale di chi ha perso il contatto con la realtà e la gente".

“Dopo le critiche sui vestiti di Giorgia Meloni e la patetica polemica legata agli articoli femminili o maschili da destinare al Presidente del Consiglio, ritengo incredibile innescare una polemica tale in un momento difficile come questo”, prosegue il sindaco, “Del resto era una facoltà dell'amministrazione in seguito della proposta da parte del Consiglio di Istituto che già in fase preliminare aveva dimostrato difficoltà nell'esprimersi su un nome univoco da presentare a giunta e Perfetto. Una procedura durata più di un anno e che ha visto un rallentamento da parte dell'Istituto scolastico nel comunicare la propria proposta all’Ufficio scolastico provinciale”.

Romanello sottolinea peraltro il proprio apprezzamento per le parole di Meloni “che ha considerato la nostra Tina come una delle 16 donne capaci di cambiare in meglio la nostra Italia".

“Questo è proprio quello a cui non volevamo arrivare. Una triste vetrina di politici che intervengono in merito all'intitolazione di un nuovo plesso scolastico è diventata una bagarre politica capitanata dal senatore Piero Fassino”, conclude il primo cittadino di Marcon, "Quante scuole ha intitolato Piero Fassino a Tina Anselmi nei suoi anni da sindaco di Torino? Non venga a moralizzare il nostro territorio che gli ha permesso di vederlo eletto, ma di certo non lo riconosce come voce autorevole del Veneziano".