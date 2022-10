Auto tappezzata di biglietti d’amore

Non è dato sapere se la sorpresa, alla fine, risulta gradita o meno. Una autovettura parcheggiata vicino alla galleria commerciale di Piazza Barche, finisce riempita di messaggi d’amore con il disegno di un panda. Succede a Mestre, in pieno centro. Venerdì mattina l’auto tappezzata con fogli di carta e adesivo non è passata decisamente inosservata. Messaggi d’amore e poi il cartello “Adesso chiamami, amore. Sorpresa riuscita?”.

Il punto interrogativo rimane visto che non si sa nulla dell’ammiratore e della ammirata, che ora si ritrova anche a liberare l’auto dall’invasione di fogli A4. (Foto Agenzia Porcile)