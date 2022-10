Ragazzino salvato con l'elicottero dal fiume Brenta: ecco il video

Salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco. Un ragazzino dodicenne rimasto bloccato su dei massi nel fiume Brenta a Vigonovo è stato tratto in salvo poco dopo le 16:30 di giovedì dall’equipaggio dell’elicottero Drago 149 dei vigili del fuoco. Il ragazzino nel pomeriggio aveva raggiunto il centro del fiume per pescare a valle della diga del naviglio, quando è rimasto bloccato per il repentino innalzamento del livello dell’acqua per l’apertura in automatico delle griglie.

01:20