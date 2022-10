Spaccio in via Piave a Mestre, il questore: «Si sfidano per una dose, li prendiamo e poi tornano liberi»

Piantonati in ospedale. I due nigeriani che mercoledì sera sono usciti sanguinanti e ricoperti di ferite da taglio da un regolamento di conti per spartirsi le piazze dello spaccio nell’area tra via Piave e la Stazione, sono piantonati dalla polizia, che li ha arrestati e li interrogherà non appena sarà possibile.

Uno dei due è stato trasferito nella Rianimazione dell’ospedale di Treviso. Alla maxi rissa a colpi di fendenti iniziata all’altezza dell’Istituto Piave, avrebbero preso parte una decina di persone, divise in due fazioni.

«Siamo di fronte a un degrado ambientale legato ad alcune zone, come quella dell’area della Stazione e di via Piave, dove c’è un fiorente spaccio di droga: quando c’è il sacchetto della spazzatura arriva il topo, è la logica della domanda-offerta, questo è lo stato dell’arte. Ma ho la certezza matematica che come per tutte le altre volte individueremo i responsabili e le cause, perché nel nostro territorio non c’è criminalità organizzata, ma gente che si accoltella per una pallina di droga in più». Il Questore, Maurizio Masciopinto, interviene sull’ultimo episodio di violenza.

Qual è la pista che seguite?

«Gli uffici investigativi lavorano sotto l’egida della Procura che non lascia impuniti questi episodi, e la risposta sarà immediata, dobbiamo capire se ci sono interconnessioni, se sono fatti isolati».

A Venezia è dilagante il fenomeno dei borseggiatori, a Mestre si accoltellano per un panetto di droga…

«Sono qui da tre anni e mezzo e conosco il territorio e le sue dinamiche: c’è un degrado ambientale legato ad alcune zone dove esiste un fiorente spaccio di droga. Siamo in zona Stazione, in un contesto preciso, in un territorio dove c’è una realtà sociale con un Pil alto, disponibilità economica notevole, il meccanismo della domanda offerta, ripeto».

Soluzioni?

«Le azioni devono essere multiple, noi facciamo il nostro, ma le azioni investigative non sono pancake che si mettono nella padella e si gonfiano, sono attività che hanno bisogno dei loro tempi, ricorderete l’operazione San Michele».

I residenti possono aspettarsi altre operazioni simili?

«Chiaro che ce ne saranno ancora, ma le indagini chiedono tempo e dobbiamo lasciare che i magistrati al lavorino. Porto l’esempio di Jesolo, non c’è stato un solo reato in cui l’attività investigativa non abbia scoperto e assicurato alla giustizia i colpevoli, questo dato è un confortante, se confrontato con altri territori: su Jesolo abbiamo adottato una serie di misure interdittive che enunceremo, e che saranno l’humus per i prossimi anni. Questo è un territorio in cui l’azione congiunta tra magistratura e forze dell’ordine produce risultati, e soprattutto un territorio che non è insicuro».

Eppure la gente è preoccupata per l’escalation della violenza...

«Questi fatti accadono tra “topi” che si mordono tra di loro, ma la città non è pericolosa per un cittadino che cammina, che va in giro, la percentuale di criminalità rispetto alla popolazione è bassissima».

Si può dire altrettanto per lo spaccio?

«Lo spaccio è alto, ma se nei confronti dello spacciatore che ti vende la singola pallina la Legge non può nulla… Noi, finanza, polizia, carabinieri, li prendiamo, li portiamo in Questura, li denunciamo, ma poi tornano in libertà di nuovo: questo è il grande tema sul quale andrebbe posta l’attenzione. La notte tra mercoledì e giovedì abbiamo eseguito una maxi operazione di polizia investigativa nell’area di campo Santa Margherita: abbiamo individuato delle persone, le abbiamo avviate ai centri specializzati per espellerle, questo è il tema».

E le bande che si sono accoltellate in via Piave?

«Ho la certezza matematica che saranno individuati i responsabili e le cause, perché qui non c’è una criminalità mafiosa e super organizzata, ma una serie di personaggi che per una dose di droga si accoltellano, è un degrado territoriale che registriamo. Mi domando anche, quante case in via Piave hanno dentro 10– 15 extracomunitari? Giorni fa mi ha scritto un amministratore di un condominio che si appellava a tutte le forze dell’ordine spiegandoci le condizioni del palazzo che amministrava, siamo andati in sopralluogo e abbiamo visto che era pieno di B&B, affittacamere, questo è l’humus locale».

Che fare?

«La sicurezza è un puzzle in cui se tutte le tessere vanno al loro posto si completa, se poi l’amministratore pensa di mettersi a posto la coscienza scrivendo a procuratore, questore, sindaco. Tutti dobbiamo fare il nostro».

Più forze dell’ordine?

«Non dobbiamo ragionare nell’ottica della cosiddetta “sentinella”»