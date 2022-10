Malore a bordo, 52enne pescatore di Caorle muore al Cavallino

Malore a bordo per un 52enne pescatore di Caorle, M.M., morto a Cavallino. I pescatori caorlotti infatti hanno come approdo in zona il porto sulle rive del Sile, che accoglie varie imbarcazioni di Caorle. E qui davanti alla banchina all' altezza di via Nassirya si è consumata la tragedia alle prime ore del giorno.

Il suo corpo esanime è stato trovato senza vita stamattina intorno alle 7 a bordo di un peschereccio nello specchio d' acqua. Sul posto, guardia costiera e volontari della Croce Verde. La morte sembra avvenuta per cause naturali.