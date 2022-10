Ispezioni, sfratti e denunce dell’Ater a Chioggia. «Controlli continui»

Ispezioni, sfratti e denunce alla Procura. L’Ater di Venezia conferma la linea dura per quanti ritengono di poter occupare o mantenere un alloggio pubblico senza averne i requisiti di legge.

Nel 2022 nel territorio di Chioggia sono stati eseguiti 135 sopralluoghi, 8 ritiri, 5 denunce per occupazione senza titolo e 8 sfratti, 4 già eseguiti e 4 in corso. Ogni anno, entro il mese di giugno, tutti gli inquilini devono presentare l’Isee per dimostrare di possedere ancora i requisiti per godere di un alloggio pubblico.

A sciorinare i dati dell’attività su Chioggia e di quella generale è lo stesso presidente di Ater, Fabio Nordio, che invita chiunque abbia informazioni su situazioni di irregolarità di procedere con segnalazioni ufficiali a Ater e alle autorità giudiziarie.

«I nostri controlli sono continui», spiega Nordio, «prova ne sono i numerosi interventi contro le occupazioni abusive che la nostra azienda persegue con regolari denunce alla Procura e le miei personali richieste, anche come membro della giunta nazionale di Federcasa, al ministro degli Interni per avere più margini di manovra. Il fenomeno delle occupazioni abusive ci vede parte lesa, visto che spesso siamo costretti a subire un’interpretazione della legge che ci penalizza, sia nelle difficoltà nel vedere riconosciute le nostre ragioni per ottenere lo sgombero dell’alloggio, sia dal punto di vista amministrativo e sociale perché spesso gli occupanti abusivi creano tensioni che puntualmente denunciamo e causano spese aggiuntive di pulizia e gestione dei condomini».

«Nonostante questo, i nostri controlli continuano. In base alla legge regionale 39 del 2017, nel 2019 abbiamo fatto l’adeguamento automatico dei contratti di locazione, disposto dall’articolo 50 della legge, preliminarmente verificando per tutti gli inquilini i requisiti previsti dall’articolo 25. Inoltre, ogni anno facciamo presentare la certificazione Isee entro il mese di giugno per verificare che i requisiti persistano».

Nordio cita l’attività dal primo gennaio 2022 su Chioggia: 135 sopralluoghi negli alloggi; 8 ritiri; 4 sfratti per morosità eseguiti; 4 sfratti in corso; 5 occupazioni abusive accertate per le quali è stata presentata denuncia alla Procura. Nel contempo sono stati consegnati 6 nuovi alloggi e ristrutturati altri 6. Allargando l’ambito a tutta la provincia di Venezia i dati salgono a 30 decreti di rilascio; 26 querele; 300 sfratti in corso.

«Mi lascia perplesso», spiega il presidente Ater, «sentire che qualcuno afferma di essere personalmente a conoscenza di casi in cui si ravvedono ipotesi di reato, perché di questo si tratta, e invece di sporgere denuncia, si rivolge ai giornali. Invito a portare a conoscenza di Ater Venezia queste irregolarità facendo nomi e cognomi e magari a segnalare queste personali scoperte alla Procura».