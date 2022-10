Per l’Inps è cieca, ma al supermercato legge le etichette. Scoperta dalla Finanza

I pedinamenti effettuati dai finanzieri hanno tuttavia permesso di verificare come l’indagata, nonostante i documenti sanitari attestassero la grave patologia, pareva in grado di compiere, in totale autonomia, gesti ed azioni di vita quotidiana non compatibili con la grave patologia riconosciutale.

Shopping accurato

I finanzieri l’hanno perciò vista entrare tranquillamente in negozi e supermercati ma soprattutto scegliere accuratamente i prodotti, dopo averne attentamente letto prezzi ed etichette.

A fronte di tale patologia, nel corso di quasi 8 anni, l’Inps ha erogato una cospicua pensione di invalidità e la relativa indennità accessoria di accompagnamento, per una somma complessiva quantificata in oltre centomila euro.

La Procura della Repubblica di Venezia, all’esito di appositi riscontri eseguiti da consulenti medici, ha emesso avviso di conclusione delle indagini a carico dell’indagata.