Blitz nei luoghi della movida di Venezia, trovati ed espulsi 13 clandestini

Blitz nei luoghi della movida del centro storico di Venezia da parte della Polizia di Stato di Venezia: rintracciati 13 extracomunitari, tutti senza permesso di soggiorno e trasferiti in un centro di permanenza in attesa del rimpatrio.

Nella tarda serata di mercoledì 26 ottobre, infatti, i poliziotti della Questura hanno intercettato e bloccato 13 extracomunitari, tutti di origine magrebina, che da tempo gravitavano nei pressi di campo Santa Margherita e che sono stati trovati tutti privi di qualsiasi valido titolo per soggiornare nel territorio nazionale.

Il gruppo era conosciuto perché, i singoli che lo compongono, erano soliti creare disturbo e preoccupazione nelle zone della movida notturna veneziana. Gli stranieri, dopo esser stati fermati, sono stati accompagnati nella notte in Questura, dove sono state avviate le pratiche per l’espulsione. I 13 stranieri sono già stati accompagnati presso i C.P.R. (Centri di permanenza in attesa di rimpatrio) indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per l’immigrazione, dove vi rimarranno in attesa di essere rimpatriati.