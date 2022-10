«Voglio vivere così»: il videoclip di Claire D si gira alla Umberto I

La casa di riposo "Umberto I" è la particolare location del videoclip del brano “Fammi sentire in un sogno” di Claire D. È stato girato lo scorso marzo, con comparse anche personale e ospiti della "Umberto I", uscito qualche settimana fa in anteprima nazionale in occasione della giornata mondiale dedicata all’Alzheimer.

Il brano di Claire D., nome d'arte di Chiara Lo Presti, poliedrica cantante di origine siciliana e residente a San Vito al Tagliamento, racconta di una figlia che cerca di comprendere chi si nasconda dentro lo sguardo della madre affetta da Alzheimer, che pur essendo lì con lei sembra un’altra donna, sconosciuta persino a se stessa. «Le riprese sono state fatte nel Nucleo Girasole - spiega il presidente della "Umberto I", Vincenzo Casa - location scelta per rendere il più possibile veritiero il contesto della canzone».

«Il fatto che la "Umberto I" abbia aperto le porte per ospitare le riprese di un videoclip musicale da un lato aumenta la percezione di un luogo dedicato all’assistenza dei più anziani come uno spazio della città, non separato - aggiunge il sindaco Adalberto Bordin - e dall'altro trova linguaggi diversi, come la musica in questo caso, per parlare di malattie dolorose, ma spesso troppo nascoste».