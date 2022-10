Sicurezza a Jesolo, nuovi agenti in arrivo e un secondo cane antidroga

Un nuovo Nucleo di sicurezza urbana, altri agenti in arrivo e un secondo cane antidroga da affiancare a Baskoo. Queste le principali novità della riorganizzazione del Comando di polizia locale avviato dall’amministrazione.

Nella prima metà dell’anno, in seguito a concorso indetto a gennaio, è entrato in servizio un primo gruppo di nuovi agenti cui se ne aggiungerà un secondo nelle prossime settimane, portando così l’organico a complessivi 60 operatori. Per l’anno prossimo l’amministrazione ha già definito una nuova selezione che farà crescere il numero di agenti in servizio fino a 68 unità.

Con l’ingresso delle nuove forze, l’ampliamento degli spazi in dotazione al Comando e la riorganizzazione dell’organico, nascerà il Nucleo di sicurezza urbana. Alla squadra saranno dedicati 13 agenti ad alta specializzazione, i quali concentreranno la loro attività in tutti gli aspetti legati alla sicurezza urbana: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto del decoro cittadino, accertamenti nei parchi pubblici e nelle altre aree verdi, lotta all’abusivismo e alla questua molesta.

Gli agenti potranno inoltre contare sul supporto di una seconda unità cinofila. Ad affiancare Baskoo e il suo conduttore sarà una squadra composta da un agente e un cane, Donovan’s Red Wesson, un American Pitbull Terrier di 20 mesi, che a partire da fine novembre parteciperà a un corso di formazione e addestramento della durata di 5 mesi presso la Squadra Cinofili del Corpo di polizia locale di Torino. La scuola di specializzazione piemontese è stata istituita nel 2005 e in breve tempo è divenuta una delle più rinomate a livello nazionale.

Il comando si sta dotando di un nuovo sistema di gestione della rete di videosorveglianza cittadina, che include le videocamere per lettura delle targhe posizionate lungo le strade di ingresso a Jesolo, e che sarà ampliato nei prossimi mesi.

«La sicurezza urbana è sempre di più un tema di cui sono chiamate a occuparsi direttamente le amministrazioni comunali» dichiara il sindaco Christofer De Zotti «La sicurezza è, inoltre, un tema centrale del programma di mandato di questa amministrazione e il potenziamento dell’organico del Comando di Polizia locale, così come la sua riorganizzazione, sono interventi che vanno proprio in questa direzione».