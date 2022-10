Mestre, anziani a scuola di smartphone per rimanere “connessi” alla società

In quartiere Pertini, noto per le tante attività che vengono svolte grazie alla creatività di Giorgio Rocelli e del suo centro culturale di via Gagliardi, c’è anche una novità nata da una richiesta venuta direttamente dal basso. E non più procrastinabile.

Se la “generazione z” usa il pollice e scrolla “tik tok” ancora prima di imparare a dire “mamma”, per gli “over” spesso non è facile conoscere i segreti di WhatsApp, imparare a fare una video chiamata per salutare i nipoti oltreoceano, ma anche contattare il medico di base mandando una mail, la banca, il Comune, le poste centrali. Detto fatto.

«Con il Covid l’esigenza è aumentata esponenzialmente» spiega il presidente del Centro, Giorgio Rocelli «talvolta si cerca di stare distanti o capita che non si possa stare vicini per via del virus, molti servizi sono sbarcati online. Insomma, con lo smartphone si fa tutto, senza nulla».

Prosegue: «Le persone di una certa età sono spaesate, non lo sanno utilizzare, sono rimaste al primo Nokia, ma avere in mano uno strumento tanto importante, diventa giocoforza, imprescindibile. Così abbiamo detto, venite qua, vi insegniamo noi senza dover dipendere sempre da qualcuno e ritrovarsi impossibilitati e tagliati fuori quando nessuno ci può aiutare».

E ancora: «I medici vogliono le mail, le poste usano la App, la banca ti scrive, c’è chi chiama via social, chi via chat..Abbiamo due volontari, una donna e un uomo, che insegnano come usare il cellulare, e fanno fare pratica, lo stretto necessario che serve per comunicare con medici, parenti, istituzioni e quello che ci va dietro».