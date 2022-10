Corpo di una donna recuperato dal canale. Indagini su caduta accidentale

Il corpo di una donna di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato recuperato attorno alle 14.30 di martedì 25 ottobre dalle acque del canale di scolo lungo via Rimini a Spinea, all'altezza dell'incrocio con via Pastrengo.

Spinea, vigili del fuoco e carabinieri recuperano il corpo di una donna dal canale

Il canale costeggia la pista ciclabile. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre che hanno provveduto al recupero della salma, oltre al personale del Suem 118 e ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto.

L'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di una caduta accidentale, anche se al momento non viene esclusa alcuna altra pista. Le indagini sono in corso.