A Venezia Rupi Kaur chiude il Festival delle idee in un teatro Malibran strapieno

La poeta canadese di origini indiane Rupi Kaur ha concluso il festival delle Idee riempiendo di giovani il teatro Malibran. Quella veneziana sarà l’unica tappa italiana dell’autrice, in tournée per presentare il suo libro Home Body dove trasforma in versi il suo dolore personale e racconta la riscoperta dopo la depressione, ma parla anche della condizione femminile, delle battaglie vinte e quelle ancora da vincere. La prima poesia che legge alle tante ragazze accorse a vederla s’intitola proprio depressione. “Ma un giorno, sapevo che sarei tornata a vivere” recita. (Video e testo Maria Ducoli)

02:58