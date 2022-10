Pediatri a Mestre: va in pensione la Caprioglio, la sostituisce la dottoressa Mario

Cessa la sua attività a Carpenedo una Pediatra di Libera Scelta, e l'Azienda sanitaria ne garantisce la sostituzione. E' la dottoressa Camilla Caprioglio, che ha svolto finora il suo lavoro nell’ambulatorio via San Donà. Lascia l'attività a decorrere dal primo di novembre. E anche in questo caso gli Uffici Amministrativi dell'Ulss 3 Serenissima si sono adoperati per garantire agli assistiti un nuovo specialista di riferimento e la piena continuità del servizio: hanno infatti individuato la sostituto nella dottoressa Federica Mario, che lascia un precedente incarico in altra Azienda sanitaria per assumere il ruolo di Pediatra a Carpenedo dove prenderà servizio, con incarico provvisorio, dal primo di dicembre.

Per la gestione degli assistiti nel mese di vacatio tra la cessazione della dottoressa Caprioglio e l'avvio dell'attività della dottoressa Mario, l'Ulss 3 Serenissima ha chiesto e ottenuto la disponibilità della Pediatria di Gruppo di via Padre Giuliani 11 a Mestre (telefono segreteria: 041.5041493, dalle ore 8.00 alle ore 11.30): alla Pediatria di Gruppo - in cui operano la dottoressa Sandra Cozzani, la dottoressa Emanuela Poli, la dottoressa Rossella Semenzato e la dottoressa Giorgia Soldà - i genitori degli assistiti si potranno rivolgere trovando sempre una Pediatra disponibile, a seconda dei turni, negli orari di apertura e per le urgenze.

Il passaggio è quindi duplice: tutti gli assistiti della dottoressa Caprioglio - che in questi giorni ricevono dall'Azienda sanitaria via lettera personale la debita informazione - saranno seguiti nel mese di novembre dalla Pediatria di Gruppo di via Giuliani; dal 1 dicembre poi vengono automaticamente assegnati alla nuova Pediatra, la dottoressa Mario.

Orari della nuova pediatra

Da dicembre poi, la dottoressa Mario svolgerà la sua attività nell'ambulatorio sito in Via San Donà 14/2 a Carpenedo, con i seguenti orari

- lunedì ore 09.00 - 12.30

- martedì ore 11.30 - 15.30

- mercoledì ore 09.00-12.30

- giovedì ore 14.00-1800

- venerdì ore 11.30.15.30.

Adempimenti automatici, senza costi

Nessun onere amministrativo è a carico degli assistiti, che non dovranno quindi recarsi al Distretto per ritirare la Tessera Sanitaria cartacea, né a fine ottobre, né a fine novembre, perché tutti i passaggi sono gestiti direttamente dagli Uffici competenti dell'Ulss 3.

Solo chi, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, intende scegliere un altro Pediatra rispetto alla soluzione prospettata, può inviare la richiesta di cambio medico direttamente tramite il sito aziendale dell'Ulss 3 Serenissima, al seguente link: https://www.aulss3.veneto.it/Sportello-Amministrativo. Sempre nella stessa pagina web, in casi particolari, è possibile prendere appuntamento presso gli sportelli dell’Anagrafe Sanitaria cliccando “anagrafe sanitaria appuntamenti”.

Anagrafe sanitaria, i contatti

Per informazioni, è possibile contattare telefonicamente uno degli sportelli di Anagrafe Sanitaria, che operano con i seguenti orari:

- MESTRE, tel. 041.2608169, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.00

- MARGHERA, tel. 041.2608669, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, e il martedì dalle 14.30 alle 16.00

- FAVARO VENETO, 041.8896843-44 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00.