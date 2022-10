Park Candiani, lunedì sera si chiude prima per i cantieri

Arrivano al Park Candiani, con un investimento complessivo da 100 mila euro, i nuovi sistemi di controllo che consentono l’accesso con il Telepass e il pagamento con carte di credito. Arriva anche un pannello con la indicazione dei posti disponibili per informare al meglio l’utenza. Una innovazione attesa da tempo. Per consentire i lavori nel parcheggio interrato Candiani nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre, la struttura chiuderà prima. Chiusura fissata per le ore 21 (anziché all’una e mezza di notte, orario tradizionale) per consentire l’installazione del nuovo sistema di controllo accessi di utenti e abbonati. Per tutta la durata della chiusura della struttura verrà inibito il transito sulle rampe di ingresso e uscita, con conseguente impossibilità di depositare e prelevare l’autovettura.

La situazione tornerà alla normalità a partire dalle 6.45 del mattino di martedì 25 ottobre quando il parcheggio sarà nuovamente riaperto al transito in entrata e uscita. Sempre oggi, lunedì, viene chiusa al transito dei veicoli via Brenta Vecchia, dall’accesso di via Poerio-piazzetta XXII Marzo dalle 13 alle 19. Anche in questo caso la chiusura è collegata ad un cantiere, quello per la posa di nuovi pannelli fotovoltaici sugli stabili dell’M9 district. Per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici, sarà al lavoro una grossa gru e l’ingombro del braccio del mezzo di lavoro, con stabilizzatori aperti, non lascia spazio al transito dei veicoli. Durante la chiusura è preclusa anche la sosta sugli stalli a strisce blu della sosta a pagamento. Scatta il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in via Brenta Vecchia. Garantito l’accesso ai possessori di passi carrai. —

M.C