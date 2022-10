I ladri a casa dell’ex sindaco di Scorzè, rubata l’argenteria e una pistola

Ladri a casa di un ex sindaco di Scorzè, rubata l’argenteria e anche una pistola. Sabato sera i ladri sono entrati nella casa di Renzo Pamio, primo cittadino tra il 1985 e il 1987 con la Democrazia Cristiana. Sono entrati rompendo una finestra del soggiorno che guarda sul retro della sua casa di via Ronchi e poi si sono mossi tra il garage, il piano terra e il primo piano, dove abita il figlio Fancesco.

Messe a soqquadro le camere da letto, alla ricerca di preziosi. Nel loro frugare qualcosa sono riusciti a trovare: da un armadio in garage hanno sottratto alcuni pezzi di argenteria e anche una pistola Beretta calibro 7.65 modello 70 che l’ex sindaco aveva acquistato nel 1992 e che non aveva mai usato. La pistola era scarica, e i proiettili custoditi lì vicino, sempre nell’armadio, non sono stati toccati. Così come non sono stati portati via i fucili da caccia conservati sempre in garage. Quando i ladri sono entrati in casa non c’era nessuno. L’ex sindaco era via con la moglie, e anche il figlio Francesco si trovava fuori casa. E’ possibile che, quando è tornato a casa, i ladri fossero ancora all’interno dell’abitazione e che si siano allontanati proprio sentendolo arrivare. Una volta entrato a casa si è accorto che le stanze erano state “visitate”.

Oltre alla finestra del soggiorno rotta, anche quella della camera da letto dei genitori era aperta, probabilmente con l’obiettivo di avere una seconda via di fuga. Il valore dell’argenteria rubata, per un peso di circa 4 chili, è stato stimato in circa 2.500 euro. Ieri la famiglia si è presentata alla stazione dei carabinieri di Scorzè per presentare la denuncia. Il furto a casa Pamio non sarebbe stato un caso isolato. Altri colpi o tentati colpi avrebbero interessato una delle strade principali di Scorzè, via Castellana. Sono giorni di apprensione nel Miranese. Pochi giorni fa in pieno centro a Spinea un’anziana era stata derubata da due falsi vigili che, con la scusa di un controllo, le avevano fatto aprire la cassaforte, portandole via tutto.