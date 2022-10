Venezia, giovane pestato dal branco mentre è con i genitori

Giovane pestato dal branco mentre è fuori con amici e genitori. E’ accaduto sabato attorno alle 21, nel cuore del centro storico, tra ponte delle Guglie e Campo San Geremia. Doveva essere una serata tranquilla per Gabriele e Vittoria, due fidanzati che si trovavano assieme ai genitori e a degli amici diretti a Mestre per cena. Quando un gruppo di ragazzi sui vent’anni si è avvicinato per fare apprezzamenti alla giovane. “Erano in evidente stato di alterazione. La ragazza per un po’ ha fatto finta di niente, ma loro non volevano smetterla”, racconta la ragazza. "Poi se la sono presa con il fidanzato, che si era messo in mezzo per proteggerle. A quel punto hanno iniziato a spintonarlo sul ponte, hanno continuato fino al campo di palazzo Labia, dove uno più grosso degli altri lo ha buttato a terra. Il ragazzo ha battuto la testa e loro hanno continuato a menarlo con calci”.

Sono partite le chiamate alla polizia. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri, che però erano diretti a sedare una lite in famiglia che stava disturbando la quiete pubblica. Il giovane è rimasto a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che gli hanno medicato una spalla. La mamma della ragazza è rimasta in campo San Geremia, con la figlia e il fidanzato, nel frattempo, il papà della ragazza assieme a un altro amico sono corsi dietro al gruppetto fino alla stazione, dove è intervenuta la Polfer.