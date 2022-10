Thomas D’Este vince la 10mila da San Giuliano a Venezia

15.000 le persone che questa mattina sono partite dal parco di San Giuliano alla volta di Riva 7 Martiri, partecipando alla 36^ edizione della Venice Marathon. 80 le nazioni rappresentate, con la Francia che si aggiudica il titolo di paese con il maggior numero di iscritti, seguita da Gran Bretagna, Germania, Belgio, USA e Spagna. 3 le dirette tv trasmesse fuori dall’Italia, in Cina, Israele e Nuova Zelanda.

Le donne superano gli uomini iscritti alla 10 km e grande è la partecipazione femminile anche nella mezza maratona, dove raggiungono circa il 35% delle iscrizioni.

Con un cielo bianco, San Giorgio da un lato e San Marco dall’altro come sfondo perfetto per una delle maratone più amate a livello internazionale, l’arrivo dei partecipanti è stato accolto dalla folla.

I primi a tagliare il traguardo del percorso di 10 km sono stati Thomas D’Este con un tempo di 34’37’’, secondo Luigi Catalano che ha completato il percorso in min 35’ 14’’, seguito da Diego Avon, già vincitore della prima e della seconda edizione con un tempo di 35' 18’’.

Sul podio femminile sale Diletta Moressa, al primo posto con un tempo di 41’ 11’’, seguita da Diana Gunatillake con un tempo di 42’ 42’’ ed Elena Casarotta che ha terminato il percorso in ‘43 04’’.

Si aspettano i vinci