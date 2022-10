A Mestre la prima Casa funeraria. "Permette di riavvicinarsi in pace ai propri defunti"

In un periodo storico in cui la morte viene sempre più "velocizzata" nasce a Mestre un posto in cui si possono tornare a vegliare i propri cari e organizzare cerimonie di addio discrete in un ambiente confortevole. (Videointervista Marta Artico) LEGGI LA STORIA

03:59