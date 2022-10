Gasolio sulla porta dei Partigiani a Chioggia. «Vigliacchi»

Imbrattato, nella notte, con liquido infiammabile, probabilmente gasolio, l'ingresso della sede dell' ANPI di Chioggia in calle Biseghella. "Atto vile da parte di qualche buontempone per festeggiare il nuovo governo" dicono gli attivisti dell'associazione, già al lavoro per ripulire la sede.

Solidarietà anche da parte di Barbara Penzo del Partito Democratico che parla di "atto intimidatorio vigliacco e gravissimo ".