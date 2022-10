Strade, percorsi, trasporti: tutte le modifiche per la Venice Marathon

Il passaggio, domenica 23 ottobre, della Venice Marathon si porta dietro provvisori blocchi al traffico tra Mestre e Venezia e modifiche al trasporto pubblico. Al via 15 mila atleti in rappresentanza di 80 nazioni. Tre i percorsi previsti. La maratona classica si correrà sulla distanza dei 42 chilometri, con in pista atleti di valore mondiale per la gara élite, partirà da Villa Pisani, a Stra, passerà lungo la Riviera del Brenta e attraverserà poi Marghera e Mestre centro per sviluppare la parte finale nel cuore di Venezia, arrivando in Riva dei Sette Martiri. La mezza maratona, lunga 21 chilometri, prenderà il via da Piazza Ferretto, vicino alla Torre dell'Orologio, per poi passare sul Canal Salso e raggiungere Parco San Giuliano, dove gli atleti confluiranno sul percorso principale che terminerà anche in questo caso in Riva dei Sette Martiri. Stesso arrivo per la 10 chilometri che invece partirà da Parco San Giuliano. In programma inoltre anche la "Lilt for Women", corsa in rosa organizzata per celebrare i 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sullo stesso percorso della 10 chilometri.

Saranno 454 gli addetti della Protezione civile metropolitana, impegnati su tutto il tracciato. Di questi 157 presteranno servizio nei comuni della Riviera (Strà, Fiesso, Dolo e Mira), gli altri 297 presidieranno il territorio del Comune di Venezia.

Nel corso della giornata di domenica, per consentire lo svolgimento della manifestazione, ci saranno una serie di limitazioni alla viabilità veicolare e pedonale, con deviazioni e chiusure di alcuni tratti di strada sia a Mestre che a Venezia.

Tutte le strade interessate, compresi i percorsi nel centro storico, si trovano nella ordinanza della Polizia locale.

Trasporto pubblico: AVM/Actv informa sulle modifiche al servizio del trasporto pubblico previste per la giornata di domenica 23 ottobre:

NAVIGAZIONE

A seguito della presenza di un ponte provvisorio che collega la Punta della Dogana con S. Marco/Giardinetti, le linee 1, 2 e N sono modificate come riportato di seguito:

LINEA 1

Dall’inizio dei servizi di sabato 22 fino alle 21.00 di domenica 23 ottobre 2022 non ferma a S. Marco/Vallaresso.

Dalle 08.30 alle 16.30 di domenica 23 ottobre 2022 effettuerà la fermata di Giardini Biennale anziché Giardini Centro.

LINEA 2

Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 parte da S. Marco/Vallaresso invece che S. Marco Giardinetti ed effettua fermata straordinaria a Salute.

LINEA N

La notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 non ferma a S. Marco/Vallaresso.

Domenica 23 ottobre 2022 sono sospesi gli approdi di S.Basilio, Spirito Santo e Giardini Centro dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

AUTOMOBILISTICO

Dalle ore 5.30 alle ore 17.00 circa di domenica 23 ottobre 2022, per chiusura al traffico di numerose strade di Marghera, Mestre, del cavalcava di S. Giuliano e SR 11 in occasione della “36^ Venicemarathon”, gli autobus delle linee sotto elencate vengono così deviati o limitati:

Linea T1 Favaro – Venezia

Attivato il servizio sostitutivo con il seguente percorso da inizio dei servizi al termine della manifestazione: da Mestre Centro: per viale San Marco, a sinistra viale Sansovino, via Vespucci, via Orlanda, Forte Marghera, viale Ancona, a destra via Torino, cavalcavia Marghera da dove proseguono per Venezia; da Venezia: percorso inverso.

Linea T2 Marghera - Mestre Centro

Attivato il servizio sostitutivo da inizio al termine dei servizi; inoltre, dalle 7.30 alle 14.30 circa, si effettua servizio limitato Salamonio – Lavelli.

Linea 4L Venezia – Mestre centro (in deviazione dalle ore 7.30)

da Venezia, fino a c.so del Popolo rotatoria con via Tasso e dalla fermata provvisoria di c.so del Popolo (Franchetti) riparte dopo 3’ rispetto all’orario previsto da Mestre Centro;

Linee 5 Aeroporto - Venezia e 19 Altinia – Venezia (in deviazione dalle ore 5.30)

da Orlanda proseguono per via F. Marghera, vial Ancona, via Torino, cavalcavia di Marghera da dove proseguono per Venezia;

da Venezia, giunti in via della Libertà proseguono direzione c.so del Popolo, via Torino, viale Ancona poi percorso inverso.

Linea 6 Venezia - Chirignago (in deviazione dalle ore 8.30)

da Venezia, cavalcavia di Marghera, per Tangenziale, rotatoria Holiday Inn, via Parmesan, via Trieste quindi regolare percorso;

da Chirignago, giunti in p.le Parmesan, ripercorrono via Trieste, tangenziale e dal cavalcavia di Marghera regolare percorso.

Linea 6L Venezia – Correnti (in deviazione dalle ore 8.30)

da Venezia, cavalcavia di Marghera, per Tangenziale, rotatoria Holiday Inn, Parmesan, Beccaria, da dove si portano al capolinea;

da Correnti, per via Beccaria, via Trieste, tangenziale e dal cavalcavia di Marghera riprendono il regolare percorso.

Linea 7 V.Martiri – Venezia (in deviazione dalle ore 7.30)

da Spinea, Miranese fermata “Giustizia”, per Tangenziale direz. Padova, 1^ uscita “Porto” e dal cavalcavia di Marghera riprendono il normale percorso;

da Venezia, per cavalcavia di Marghera, Tangenziale, uscita Miranese e da Miranese riprendono il regolare percorso.

Linea 9 S.Liberale – 27Ottobre (in deviazione dalle ore 7.30)

da S.Liberale, da via Orlanda proseguono per v.le Vespucci, viale Sansovino, viale S.Marco, via Zanotto, piazza 27 ottobre;

da piazza 27 ottobre, via Colombo, vialele San Marco e quindi percorso inverso.

Linea 10 Asseggiano - Asseggiano (in deviazione dalle ore 7.30)

da Asseggiano (per via Trento), dalla rotatoria Cappuccina/Vempa, ripercorrono via Stazione, via Piave, via Miranese da dove riprendono il regolare percorso;

da Asseggiano (per via Miranese), giunti all’incrocio con via Piave, proseguono per la stessa, via Stazione fino alla rotatoria Cappuccina/Vempa, ripercorrono via Stazione da dove riprendono il regolare percorso.

Linea 12L Venezia - 27 ottobre (in deviazione dalle ore 5.30)

da Venezia, giunti in via della Libertà proseguono in direzione C.so del Popolo, via Torino, viale Ancona, F.Marghera, via Vespucci, viale Sansovino e da S.Marco riprendono il regolare percorso;

da 27ottobre, S.Marco, viale Sansovino, via Vespucci, F.Marghera, viale Ancona, via Torino, cavalcavia di Marghera poi per Venezia.

Linea 15 Aeroporto - MestreFS (in deviazione dalle ore 7.30)

da Aeroporto, via Orlanda, via Vespucci, via Fradeletto, viale Garibaldi, via Torre Belfredo, via Circonvallazione, via Piave, Mestre FS. Da Fs percorso inverso

Dalle ore 9.30, dopo via Vespucci, per viale Sansovino, viale San Marco, via Pio X, via Circonvallazione, via Piave, FS. Da Fs percorso inverso.

Linea 24 Venezia - Venezia (in deviazione dalle ore 5.30)

da Venezia, giunti in via della Libertà proseguono in direz C.so del Popolo, via Torino, viale Ancona, via Forte Marghera, via Vespucci, poi regolare fino a San Giuliano,via Forte Marghera, viale Ancona, a destra Torino, cavalcavia di Marghera da dove proseguono per Venezia.

Linee 33H Ospedale - Cavergnago e 34H Ospedale - Pertini (in deviazione dalle ore 7.30)

In partenza da Ospedale, giunti in via Cappuccina effettuano evoluzione alla rotatoria ai piedi del cavalcavia Vempa, via della Stazione, via Piave, via Circonvallazione, via Einaudi, via Pio X, viale S.Marco, a destra via Zanotto, p.za 27Ottobre, via Colombo (B4) da dove riprendono regolare percorso; da Cavergnago/Pertini, percorso inverso.

Inoltre dalle ore 6.00 alle ore 9.30 per la chiusura di via Pio X, provenienti dall’ospedale, giunti in via Einaudi, proseguono per P. Giuliani, T. Belfredo, v.le Garibaldi, Spalti, Caneve e Bissuola da dove riprendono regolare percorso; provenienti da Bissuola, proseguono per Ca’ Rossa, Fradelletto, v.le Garibaldi, Torre Belfredo da dove riprende deviazione iniziale.

Linea 43 Ca’ Sabbioni – Mestre FS: servizio sospeso dalle ore 7.30 fino alle ore 14.00 circa.

Linea 81F Rizzardi – Rizzardi: servizio sospeso fino alle ore 14.00 circa.

PK1 Petroli – Venezia/Tronchetto: limitato a P.Roma; da Venezia, per via della Libertà, rotatoria Torino/C.so Popolo e ritorno via Petroli (da Venezia, effettua tutte le fermate fino a Libertà – Commercio).

Si effettuano tutte le fermate lungo i percorsi deviati.

EXTRAURBANO

Sempre dalle ore 5.30 alle ore 17.00 circa di domenica 23 ottobre 2022, gli autobus del servizio Extraurbano vengono così deviati o limitati:

Linee 5E Noale – Venezia e 6E Scorzè – Venezia (in deviazione dalle ore 5.30)

da Noale/Scorzè, giunte a Mestre (fermata B2), per viale S. Marco, viale Sansovino, via Vespucci, via Orlanda, F.te Marghera, viale Ancona, via Torino, via Cavalcavia, via della Libertà da dove raggiungono Venezia;

da Venezia, percorso inverso fino a Mestre Centro fermata B2.

Inoltre, dalle ore 6.00 alle ore 9.30 sarà effettuata la deviazione prevista nei giorni di mercato settimanale di Mestre.

Da/per Mestre dopo le 9.30, regolare percorso.

Linea 7E Mirano - Venezia (in deviazione dalle ore 7.30)

da Mirano, giunti in via Miranese, fermata “Giustizia” per Tangenziale, ingresso in Tangenziale direzione Padova, 1^ uscita “Porto” e dal cavalcavia di Marghera riprendono il normale percorso;

da Venezia, giunti in via della Libertà proseguono per il cavalcavia di Marghera, Tangenziale, 1^ uscita via Miranese, da via Miranese riprendono il regolare percorso.

Linea 8E Treviso – Venezia/Mestre (in deviazione dalle ore 7.30)

da Treviso per Venezia, da Circonvallazione per via Piave, FS, Vempa, Venezia;

da Venezia, alla Vempa proseguono per FS, via Piave e da via Circonvallazione regolare percorso.

Nei percorsi deviati devono essere effettuate tutte le fermate.

Linea 53E Padova/Dolo - Venezia

dalle ore 5.30 circa per il tratto Stra - Venezia, sarà sospesa alla chiusura della SR11 e riprenderà in ragione alla riapertura della stessa.