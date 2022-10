San Donà diventa “città amica delle persone con demenza”, un progetto su larga scala che coinvolge, oltre a tutte le istituzioni, trenta realtà del sandonatese tra scuole, operatori economici e associazioni di categoria, sindacati, terzo settore, associazioni di volontariato e strutture residenziali.

Alla firma del protocollo, venerdì mattina in municipio, sono intervenuti Silvia Lasfanti, vicesindaca di San Donà, il direttore generale dell’azienda sanitaria Usl 4 Veneto Orientale Mauro Filippi, il presidente dell’Ipab Monumento ai caduti in guerra Giorgio Maschietto e Manuela Berardinelli, la presidente di Alzheimer Uniti Italia.

«Un progetto fatto di azioni concrete, un modo differente di approcciare la demenza e combatterne lo stigma» ha spiegato la presidente di Alzheimer Uniti Italia Manuela Berardinelli «ma che serve anche a far recuperare il concetto di comunità in luogo di quello di società. San Donà ha già in sé le caratteristiche giuste per fare questo percorso, potendo contare su una rete sanitaria e solidale consolidata ed efficiente».

«Tutti noi direttamente o indirettamente conosciamo questo fenomeno e abbiamo avuto a che fare con persone affette da demenza» ha commentato la vicesindaca Silvia Lasfanti «e sappiamo quanto la rete familiare, ma non solo, possa essere utile a loro e alle famiglie che vi si trovano coinvolte. Questo progetto fa sì che la trentina di attori che hanno siglato il protocollo si impegnino ancora di più nel creare un sistema interconnesso di supporto agli anziani e alle famiglie. Così come il comune metterà in atto politiche a favore della demenza, un’attenzione particolare verrà anche da chi apparentemente avverte il problema ancora come lontano».

«Il protocollo arriva a conclusione di un intenso mese di incontri» ha dichiarato il direttore generale dell’Usl 4 Veneto Orientale Mauro Filippi «che sono stati un modo per far conoscere l’Alzheimer che è una malattia ma anche una condizione fisiologica legata all’invecchiamento. Dove si può fare una grande differenza oggi sono proprio i ‘percorsi integrati’ come questo che mettono a sistema più attori. San Donà fa da apripista ma spero che presto anche gli altri nostri 20 comuni siano in grado di mettere a frutto tale esperienza”.

In tutto il Veneto Orientale le persone con varie forme di demenza seguite dai servizi socio-sanitari sono circa 4 mila. «Un numero che è in costante aumento con il progressivo invecchiamento della popolazione e che tocchiamo con mano ogni giorno ma è fuor di dubbio che la demenza è anche un tema dai risvolti sociale e culturali» ha sottolineato il presidente dell’Ipab ‘Monumento ai caduti in guerra’ Giorgio Maschietto.

Il mese di eventi dedicati all’Alzheimer promossi dall’Usl 4 e dalla Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale si concluderà sabato alle ore 9.30 al Caffè Letterario in Piazza Indipendenza con la premiazione dei concorsi letterario e fotografico legati all’iniziativa.