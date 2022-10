Non solo per bambini: tornano spettacoli e laboratori al centro Candiani di Mestre

Ripartono gli spettacoli e i laboratori di Not Only for kids, la sezione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie del Centro Culturale Candiani di Mestre, frutto del lavoro del Settore Cultura del Comune di Venezia. Da novembre tornano gli spettacoli nell'auditorium del quarto piano con proposte originali e innovative pensate per sognare, emozionare, immaginare, riprendersi lo spazio, nelle quali il viaggio, in tutti i suoi risvolti, sarà protagonista. Grande attesa anche per i laboratori che per tutto l’inverno daranno spazio alla creatività dei più piccoli. Un’offerta per famiglie e scuole con 90 percorsi laboratoriali - dei quali 52 da un incontro e 38 da 3 o 4 incontri - e 3 spettacoli in matinée dedicati agli insegnanti e alle loro classi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

«Riaprire le porte della creatività ai giovani del territorio è importantissimo e continuare a farlo con il Candiani è un orgoglio perché significa che il lavoro svolto fino ad oggi ha premiato la scelta di puntare su questo luogo - commenta Laura Besio, Assessore alle Politiche Educative del Comune di Venezia - Lo spazio di Not Only for kids è anche stato scelto come luogo centrale dalle scuole del territorio: in meno di un mese sono arrivate 182 richieste di iscrizione delle classi ai laboratori e 20 richieste di partecipazione agli spettacoli. Segno della voglia e della necessità di poter nuovamente vivere momenti formativi di qualità al di fuori della scuola».

Si comincia domenica 13 novembre con Arcipelago di Teatro Telaio, un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini stessi, un viaggio simbolico alla ricerca delle emozioni.

Domenica 27 novembre Infernoparadiso delle Compagnie Drammatico Vegetale e Teatro del Drago ci condurrà in modo davvero originale alla scoperta dei sentimenti e delle emozioni della Commedia di Dante.

Il 2023 inizia nel migliore dei modi domenica 8 gennaio con Esterina centovestiti, della Compagnia Burambò, vincitore dell’Eolo Award 2022 come migliore spettacolo di Teatro per l’infanzia. In pieno carnevale e di sabato pomeriggio l’11 febbraio arriva Pulcetta dal Naso Rosso, di Kosmocomico teatro, un affascinante e sorprendente viaggio alla ricerca si sé stessi.

Infine domenica 5 marzo Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri presenterà Dire fare baciare lettera testamento, una lode al bambino, un canto alla sua bellezza e alle potenzialità che ognuno racchiude dentro di sé. L’offerta laboratoriale si svilupperà in quattro progetti molto diversi e variegati; molti laboratori sono pensati per essere vissuti insieme da genitori e figli per permettere all’esperienza creativa e al fare insieme di rafforzare e arricchire la loro relazione.

Sabato 12 novembre, in collaborazione con Kid Pass nell’ambito della manifestazione Avventure tra le pagine, l’illustratore Giovanni Berton presenterà Boschi immaginari, un laboratorio per genitori e figli nel quale liberare la propria fantasia. L’attrice Silvia Piovan e il semiologo degli Scacchi Eugenio Mattiazzo hanno pensato ad un doppio appuntamento, per piccini - sabato 17 dicembre e più grandi sabato 18 marzo, del laboratorio A teatro nella magica scacchiera di Alice, nel quale il gioco degli scacchi unito all’esperienza teatrale creeranno percorsi davvero sorprendenti.

Domenica 22 gennaio il sogno, con tutti i suoi affascinanti risvolti, sarà protagonista del laboratorio A caccia di sogni, un’esperienza di arte diffusa e partecipata per genitori e figli a cura di Marco Ferro, attore della Compagnia Riserva Canini. Un’altra esperienza per tutta la famiglia arriverà domenica 28 febbraio grazie a Susi Danesin in collaborazione con Solenn Le Marchand e Alberto Stevanato di Anim’arte; Insetti in famiglia sarà un’esperienza di teatro, gioco e video nel mondo particolarissimo degli insetti.

Riprenderanno inoltre a novembre, e proseguiranno per tutta la stagione gli Spazi Creatività, attività laboratoriali (spazio cinema, teatro, gioco, creatività, arte, ecc.) a cura delle nuove volontarie del progetto di Servizio Civile Universale Irene e Giulia.

