Marghera, lavoro nero e normativa sulla sicurezza non rispettata, 5 imprenditori sanzionati e 4 aziende sospese

Cinque imprenditori sanzionati e quattro aziende sospese: è questo l’esito dei controlli che i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, congiuntamente ai militari della Compagnia di Mestre, hanno eseguito nelle scorse settimane.

Gli accertamenti erano finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, in un cantiere di Marghera, impegnato per la ristrutturazione di un edificio, le forze dell’ordine hanno rilevato la presenza di numerose aziende in subappalto, ognuna delle quali non in regola sotto il profilo degli adempimenti in materia di sicurezza.

Dall’assenza dei piani operativi di sicurezza alla non conforme collocazione dei ponteggi (con conseguenti correlati rischi di caduta nel vuoto), dalla mancanza di sistemi antincendio all’omessa formazione sulla sicurezza dei lavoratori.

L’attività ha consentito di individuare anche 3 lavoratori “in nero”.

All’esito delle indagini, quattro aziende sono state sospese e sanzionate per un importo complessivo di 55.000 euro.