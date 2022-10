La politica riaccende Mestre. In piazza anche diecimila libri

Un festival che contribuisce al rilancio di Mestre e alla sua vivibilità, riempiendo piazze e strade di gente ed iniziative di riflessione e culturali. Vuole essere anche questo l’XI edizione del Festival della Politica della Fondazione Pellicani, inaugurato ufficialmente ieri mattina.

La “Terra trema” davvero (questo il titolo, provocatorio) tra cambiamenti climatici, la guerra in Ucraina, la crisi energetica ed economica, la politica in ambito nazionale e internazionale.E la lotta per i diritti, come quella delle donne in Iran.

Tutti i partners sono stati riuniti ieri mattina all’Auditorium M9: la Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia Rovigo con la collaborazione di albergatori, Confcommercio e Confesercenti.

Realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Festival è patrocinato da Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia. La presentazione ha visto i saluti, tra gli altri, di Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia e dell’assessore all’Ambiente del Comune, Massimiliano De Martin. E poi i rappresentanti di tutte le Istituzioni e realtà che da sempre sostengono l’iniziativa.

C’ era anche Giovanni Pelizzato dell’associazione librai che anima la libreria della politica in piazza Ferretto, “cuore” vitale del festival con 140 metri quadrati di stand e oltre 10 mila libri da visionare e comperare. Un grande showroom culturale, con le librerie di Mestre e Venezia unite e che è aperta fino al 23 ottobre dalle 10 alle 19.30.

Emanuela Bassetti, presidente della Fondazione Pellicani, ha annunciato a sorpresa emozionando tutti: «Questo Festival sarà dedicato a Fiorella Pellicani, mancata poche settimane fa. Negli anni è stata sempre presente a questo Festival, seduta in mezzo a noi. Fiorella non è stata solo la compagna di una vita di Gianni Pellicani, e la madre di Nicola. Fiorella è stata una persona che per tutta la vita si è impegnata nella nostra comunità, a livello sociale e politico, e per questo vogliamo ricordarla».

«Questa è una manifestazione matura in cui ormai la città si riconosce – ha dichiarato il direttore Nicola Pellicani - che contribuisce ad arricchire le iniziative cittadine di carattere culturale, oltre a costituire un volano dal punto di vista economico e di promozione del territorio».

Con 75 ospiti e 35 incontri, tutti su prenotazione ma ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, la rassegna per la prima volta si svolge “al coperto”, distribuendo i propri appuntamenti nel Teatro Toniolo e di M9–Museo del ‘900, tra chiostro, auditorium e spazio lab, vista la scelta di spostare ad ottobre un evento che tradizionalmente si svolge a settembre, per evitare la concomitanza con le elezioni politiche. Il programma, a cura della scrittrice Alessandra Viola e del filosofo Marco Filoni, propone incontri, dialoghi, interviste, spettacoli, presentazioni di libri, eventi speciali, workshop.

E vedrà sabato, una maratona con 13 tra esperti, scienziati, ricercatori per comporre l’Alfabeto del cambiamento, che tutti dovremmo conoscere e applicare per fermare la crisi del clima. Venezia, con la Fondazione per la capitale mondiale della sostenibilità, dice l’assessore comunale De Martin, « si sta proponendo in modo forte. La città per prima deve cominciare a dare il buon esempio ai singoli cittadini: per questo è importante l’essere riusciti ad ottenere molti finanziamenti per dare infrastrutture nuove al territorio».