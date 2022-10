Ponte di pace tra cultura e religioni, è uscito il nuovo calendario islamico cristiano dell’artista veneziana Shamira Minozzi

Arte come mezzo di integrazione tra cultura cristiana e islamica. Shamira Minozzi, artista di origini portogruaresi cittadina del mondo, torna a lanciare un messaggio di pace tra culture, popoli e religioni mediante il calendario cristiano-islamico.

IL CALENDARIO

Il calendario cristiano islamico 2023/1444-5 è stato presentato all’inaugurazione della mostra di Shamira Minozzi "La Parola dipinta per la Pace” tenutasi a Treviso in occasione della 10/a edizione del Festival Italo-Marocchino, iniziativa nata per promuovere lo scambio di progetti culturali tra i due paesi, patrocinata dal re del Marocco e dalla Regione Veneto.

Presenti all’inaugurazione il Console Generale del Marocco, l’Assessore Christian Schiavon, il Direttore del Festival Abdallah Khezraji e diversi esponenti di comunità e Università del Marocco.

Il calendario sarà presentato a novembre durante la fiera del libro negli Emirati Arabi Uniti, nel padiglione dell’Italia.

PONTE TRA LE CULTURE

Un’esplosione di “colori” prestati alla causa del dialogo. Un calendario concepito per stimolare, attraverso il potere comunicativo dell’espressione artistica, il dialogo tra culture differenti. L’arte di Shamira, cittadina del mondo di origini portogruaresi, è una fine sintesi teologica, ma la calligrafia islamica cui si ispira e che compone in modo innovativo grazie alla sua matita e al suo pennello unici, rende il messaggio visibile agli occhi, oltre che comprensibile in diverse lingue.

«Questo calendario» spiega «vuole essere una testimonianza di come l’arte possa essere un potente mezzo di integrazione tra cultura cristiana e islamica, un esempio di propositivo dialogo tra entrambe le culture. Nelle composizioni grafiche che lo compongono ho inserito elementi artistici cristiani e islamici del passato, perché da sempre l’uomo ha utilizzato l’arte per tramandare la "Parola Rivelata” e incentivare così l’afflato mistico in chi l'osservava».

E ancora: «Vi ho poi apposto delle mie nuove composizioni calligrafie islamiche ed estratti di mie opere pittoriche come mio apporto di artista nell’impegno di trasmettere attraverso l’arte una volontà di dialogo e di serena convivenza tra le due religioni abramitiche. Molte delle mie composizioni calligrafiche islamiche sono ispirate dalla natura. È importante osservare la natura e capire quanto da essa dobbiamo ancora imparare. Esiste una profonda armonia in tutto il creato».

Nella terza di copertina, l’apporto dell’imam della Grande Moschea di Roma Nader Akkad e don Cristiano Bettega delegato Vescovile dell’Arcediocesi di Trento già direttore del dialogo interreligioso della CEI.