Arriva a Mestre "Mondo Parallelo" la nuova galleria d'arte di Iacampo e Foie

Moltitudini, di volti, segni, grafie, forme, colori e mondi: è anche così l’identità urbana di Mestre cerca di rinascere e specchiarsi sotto nuove forme.

Tra i palazzoni, un po’ lontano dalle classiche vie dello shopping, ma sempre e comunque nel cuore pulsante della città, l’artista Marco Iacampo, cantautore che ha sempre affiancato alla sua professione di musicista la passione per la pittura, ha deciso di aprire un nuovo spazio.

Era il 2020 quando le sue “faccette” hanno iniziato a campeggiare in vetrina, dialogando con passanti, curiosi, appassionati d’arte: oggi l’evoluzione di quel progetto è segnata dall’inaugurazione della nuova galleria “Mondo Parallelo”.

Siamo in via Paruta, laterale tra via Cappuccina e Corso del Popolo, al civico 48. L’arte figurativa di Iacampo, che disegna con svariate tecniche e su materiali diversi, si affianca a quella di un altro artista “Foie”. Le loro opere si incontrano e creano un vero e proprio “Mondo Parallelo”.

Inaugurazione in programma venerdì 21 ottobre alle 18